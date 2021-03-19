عروض الرياضة المائية تتصدر فعاليات الملتقى الدولي للسياحة بأسوان

شهد، اليوم الجمعة، الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الثاني من فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بنادي التجديف، والتي بدأت بعروض الرياضة المائية، تحت عنوان ''المهرجان المائي وعروض الشراع والكيك"، وذلك من خلال مشاهدة وعروض وإمكانيات الجامعة من لنشات وقوارب مائية استخدمت في الألعاب المائية.يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي نفذتها جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان.وأوضح غلاب، أنه انطلقت فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية آفاق وطموحات - أسوان أحلى، منذ أمس الخميس وتنتهي غدا السبت، ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات فيروس كورونا على أرض محافظة أسوان (أرض الذهب).وأشار غلاب إلى الإمكانيات التي تمتلكها جامعة أسوان مرسى مائي يساعد على استضافة البطولات والأنشطة الرياضية الكلابية من مختلف الجامعات المصرية والأفريقية، وذلك في إطار التعاون بين كلية التربية الرياضية وبين عدد من المؤسسات الرياضية والسياحية المختلفة في مصر والوطن العربي والعالم" التي حظيت بمشاركتها في هذا المؤتمر الدولي على أرض أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب العربي الإفريقي.وأشاد الدكتور كمال الدين درويش، رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلي للجامعات بالمنشآت الرياضية التي شهدتها جامعة أسوان والجهد المبذول في تطوير كلية التربية الرياضية وأنشطتها المختلفة بجامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، وذلك في إطار التعاون بين الوزارات المختصة التعليم العالي والسياحة الآثار والشباب والرياضة، وأوصى بإنشاء مركز للألعاب الرياضية المائية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات بأسوان وذلك لامتلاك جامعة أسوان مقومات هذه الألعاب ولا تملكها أي جامعة أخرى.وأوضح الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، أهمية الرياضة والأنشطة الطلابية التي تدعمها الدولة من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأهمية موقع جامعة أسوان وكونها البوابة الجنوبية للتواصل مع جامعات القارة الإفريقية.كما قام ضيوف المؤتمر برحلة سياحية إلى أماكن ابوالهوا -جزيرة النباتات ومتحف النوبة وغرب سهيل والمسلة الناقصة وعقد ندوة تعريفية للملاحة الرياضية وندوة أخرى.