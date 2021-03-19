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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب الفرنسيون قلقون بشأن مشروع الطائرة المقاتلة الفرنسية الألمانية

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:22 م
مجلس الشيوخ الفرنسي
مجلس الشيوخ الفرنسي
وكالات
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أعرب النواب في مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الجمعة، عن قلقهم البالغ بشأن انتاج طائرة مقاتلة فرنسية ألمانية تبلغ قيمتها مليار يورو.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بعد الاستماع إلى ممثلي الصناعة إن المشروع يواجه" وضعا حرجا".

وتفيد التقارير بأن الشركاء المعنيين في مشروع الأسلحة ما زالوا يتفاوضون بشأن كيفية تقسيم التكاليف.

ويشمل نظام القتال الجوي المستقبلي الذي تقوده فرنسا انتاج مقاتلة من الجيل الجديد، فضلا عن طائرات مسيرة بدون طيار وأقمار اصطناعية، ومن
المقرر أن تحل الطائرة الجديدة محل مقاتلات يوروفايتر اعتبارًا من عام2040.

وفي الشهر الماضي، تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم المشروع.

وقال رئيس اللجنة كريستيان كامبون عن نظام القتال الجوي المستقبلي:" إن الفشل لن يفيد سوى منافسينا الاقتصاديين وخصومنا الاستراتيجيين".

ورحب بمشاركة إسبانيا، ولكنه قال إن هذا لا يجب أن يؤثر على توازن المشروع.

وقال كامبون أيضا إنه وفقا للمتطلبات الفرنسية فإن الطائرة المستقبلية يجب أن تكون قادرة على الهبوط على حاملة طائرات ونقل أسلحة نووية.

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