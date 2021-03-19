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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عماد كمال يطرح «ست الدنيا» لعيد الأم (فيديو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:15 م
عماد كمال
عماد كمال
حسن أمين
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طرح المطرب عماد كمال أحدث أغانيه التي تحمل اسم "ست الدنيا" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي إهداء للأمهات بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأم الذي يحتفل به يوم ٢١ من شهر مارس الجاري، وصورها على طريقة الفيديو كليب.

أغنية "ست الدنيا" من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع شريف منصور، والكليب من إخراج كريم رفعت، إنتاج "الغوشي العرفانية".

وتقول كلمات الأغنية:" سيدتي.. ست الدنيا، هي الست العربية، دي رقيقة وفيها الطيبة، انما في الصعب قوية، سيدتي.. انتي عظيمة، تستاهلي تعيشي كريمة، انتي البيت اللي بيحمي، وبتدي حياتنا القيمة، الإبنة الأخت الأم، زوجة وفي الحزن تضم رجلها تحتيها الجنة، حقها فوق راسنا نشيلها، ونجيب الكون ونجيلها، واكتر بقا ما بتتمنى، لو نفهم بس قيمتها، عمرنا ما نقل راحتها، دي الفرحة لكل حياتنا، ازاي نجرح كرامتها، في الضعف احنا نقويها، في زعلها نقوم نراضيها، ملكة ولازم نحميها، ولا حد في يوم يإذيها".

وقال عماد كمال عن أغنية "ست الناس" في بيان له، العمل يتحدث عن السيدة العربية ونسلط من خلاله الضوء على الأنثى من زوايا مختلفة فهي الإبنة والأخت والأم والزوجة، هي معبرة عن امتنان الرجل لهذه الجوهرة الكريمة وتعزز أيضا أهمية السيدة العربية في حياتنا".

من جانبه قال المدير التنفيذي لمؤسسة "الغوشي العرفانية" محمد الغوشي:" تردي وتدني الأغنية في الوطن العربي أدى لانحطاط الوعي وانتشار الرذيلة والجهل، وبما أن الفن هو العمود الفقري لازدهار الأمم، كان لزاما علينا أن نعيد للفن كرامته وأصالته بأن نكتب كلاما ذو قيمة ترفع من الوعي الجمعي وترقي الإنسان بدلا من كلام أغاني المهرجانات".

المطرب عماد كمال هو الصوت الأصلي لكافة الأغنيات التي قدمها الفنان أكرم حسني وكذلك أحمد فهمي في برنامج "أبو حفيظة" ومسلسل "الواد سيد الشحات" و"ريح المدام" و"الزوجة 18"، كما اشتهر بأغنية "بسبوسة" من مسلسل "الوصية" والتي غناها مع المطربة بسنت النبراوي.

وآخر الأغاني التي طرحها عماد كمال عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" تحمل اسم "مش مهرجان" وشاركه بها الغناء الفنان أحمد طعيمة.

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