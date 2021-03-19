7 وفيات و444 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 444 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 491019 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 10281 فحصًا، قد بلغ 5357455 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس من العام الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8755، كما تم تسجيل 507 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 478386.