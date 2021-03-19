الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري الثاني للتحالف من أجل الساحل

شاركت دولة الإمارات اليوم الجمعة في الاجتماع الوزاري الثاني للتحالف من أجل الساحل، مؤكدة التزامها بمضافرة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في دول الساحل، فضلا عن دفع عجلة التنمية والجهود الإنسانية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الاجتماع الافتراضي جاء في أعقاب اعتماد بيان "نجامينا" مؤخرًا من قبل رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس والشركاء الحاضرين في قمة "نجامينا" التي عقدت في 16 فبراير الماضي، وقد وضع البيان مبادئ توجيهية واسعة للعمل الجماعي لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وقدم إطارًا لوضع خارطة طريق لتحالف الساحل.

وأعرب الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة بالخارجية الإماراتية عن حرص بلاده على المشاركة في الاجتماع، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات رفيعة المستوى توفر فرصة لتعزيز الجهود القائمة بهدف تحقيق أهدافنا المشتركة، والتي تشمل مكافحة الجماعات الإرهابية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة لدول الساحل، والاستمرار في حشد المساعدات الإنسانية والتنموية لهذه المنطقة.

وأكد مواصلة دولة الإمارات دعمها الإنساني والتنموي للشباب والنساء في دول الساحل، لا سيما أولئك المعرضين لخطر الانضمام إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة.