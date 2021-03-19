أمريكا: نقرض المكسيك وكندا 4 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا

أعلن جيف زينتس منسق الاستجابة لفيروس (كورونا) في البيت الأبيض بالولايات المتحدة، رسميًا اليوم الجمعة عن أن واشنطن سوف تبعث بحوالي 4 ملايين جرعة من لقاحات استرازينيكا المضادة لكورونا إلى المسكيك وكندا.

وأوضح زينتس -حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية- أن الولايات المتحدة سوف "تُقرِض" البلدين 4 ملايين جرعة من اللقاحات في الوقت الذي تنتظر فيه موافقة رسمية على استعماله محليًا.

كانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن المكسيك ستتلقى ما يقرب من 2.5 مليون جرعة وكندا 1.5 مليون أخرى.

