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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«ظروف مناخية معاندة».. «الزراعة» تحذر من رقاد القمح

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:02 م
القمح
القمح
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية بوزارة الزراعة إن معظم أصناف القمح المنزرعة مقاومة للرقاد لكن فى ظل ظروف مناخية "معاندة" يجب العمل على حمايته وخاصة مع ما هو متوقع من ارتفاع كبير في الحرارة وتوقع هبوب رياح خماسينية خلال أوقات متفرقة من الأسبوع المقبل في الفترة من السبت وحتى الأربعاء (20 – 24 مارس 2021).

وأضاف فهيم في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه مشكلة الرقاد تكمن في أنه يسبب خسارة في إنتاجية المحصول تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25% في كثير من الحالات، كما يعمل الرقاد في محصول القمح على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليف الحصاد، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، ويكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكن وليس أبيض.

وأوضح رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية أن من بين أسباب الرقاد أسباب وراثية من ناحية "الصفات الوراثية للصنف" حيث توجد أصناف تميل للرقاد، وهذه صفة وراثية في الصنف نفسه، وخاصة الأصناف البلدية التي ما زال بعض المزارعين يزرعونها مشيرا إلى أن الزراعة في أحواض بالبدار بتكون أكثر مقاومة للبقاء في القمح.

ولفت فهيم إلى أن زيادة الكثافة النباتية فى الزراعة بمعدل تقاوي يزيد عن 70 – 75 كجم، وزيادة التسميد الأزوتى وخاصة اليوريا أو تأخير الدفعة الأخيرة لتكون أثناء الطرد والتزهير وخروج السنايل بإضافة أكثر من 90 وحدة أزوت فى الأراضي القديمة أو أكثر من 120 وحدة فى الأراضي الجديدة، تعد من الأسباب التي تؤثر على محصول القمح في ظل تعرضه للرياض الخماسين الأسبوع المقبل وتعرفه لظاهرة الرقاد.

وأوضح أن الأسباب الأخري للرقاد هي الري على فترات متباعدة أو الري يليها سقوط أمطار، بالإضافة إلى الري أثناء أو قبل هبوب الرياح، مشيرا إلى أهمية الالتزام بتجنب الري خلال الأسبوع المقبل، وفقا لكل منطقة تتعرض لهذه التقلبات مثل حظر ري الأراضي غدا السبت 20 مارس 2021 في شمال البحيرة ودمياط وبورسعيد وشمال الدقهلية.

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