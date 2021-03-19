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محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:02 م
حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس شخصين متهمين بالاتجار في الأقراص المخدرة بمدينة أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية بالاتجار في العقاقير المخدرة، والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهما متخذين من محل عملهما بإحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهما حال تواجدهما بالصيدلية المشار إليها، وبحوزتهما 6408 أقراص مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية "مختلفة الأنواع"- 142 قرصا مهربا "مختلفة الأنواع" ومجهول المصدر وغير مسجل- 86 عبوة قطرة لعقار "ميدرابيد"، ويتم بيعها بأعلى من سعرها- مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترفا بارتكاب نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه لصالح أحد الأشخاص "محدد" والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

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