«الدستور» تتجول فى محافظات حياة كريمة: تطوير المدارس والوحدات الصحية وإنشاء محطات تحلية مطروح

نجحت مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى النهوض بقرى محافظة مطروح على جميع المستويات، عبر تنفيذ مشروعات تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وإنشاء وتجديد المدارس، ورصف الطرق، وغيرها من المشروعات التى وفرت حياة كريمة للمواطنين هناك.ورغم الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، فإن جميع أجهزة الدولة تكاتفت لتحقيق هذا الإنجاز، ونجحت فى تغيير واقع المواطنين فى ١١ قرية، كانت تعانى من نقص الخدمات.«الدستور» ترصد مراحل تحقق هذا الإنجاز، وتستمع إلى المواطنين الذين وجهوا الشكر للرئيس السيسى، الذى يحرص على أن يعيش كل مواطن مصرى حياة كريمة.المحافظ: 26 ألف مواطن استفادوا من مشروعات المبادرة الرئاسية.. وتذليل جميع العقباتكشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن أن عدد المستفيدين من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خلال السنة الأولى، بلغ ١٤ ألفًا و٢١٥ مواطنًا، وبلغ عدد المواطنين المستفيدين من المبادرة فى عامها الثانى ١١ ألفًا و٧٨٦ مواطنًا.وقال المحافظ، لـ«الدستور»، إن المبادرة أدرجت ٥ قرى ضمن خطة التطوير خلال العام الأول، هى: «زاوية العوامة وسيدى شبيب بمدينة الضبعة، وأبومزهود بمدينة برانى، وبهى الدين بمدينة سيوة، وسيدنا هود بمدينة الحمام»، وجرى الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير بنسبة ١٠٠٪، وعددها ٥٦ مشروعًا بتكلفة ٩٤.٦ مليون جنيه، تضمنت «مشروعات جرى طرحها بتكلفة ٥٢.٥ مليون جنيه، ومشروعات إضافية بتكلفة ٤٢.١ مليون جنيه».ولفت إلى أن أجهزة المحافظة نجحت فى تذليل جميع العقبات المتعلقة بالتنفيذ، بالتعاون مع الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة فى القطاعات التنموية المختلفة، وذلك للإسراع فى توفير حياة كريمة للأهالى، وفق المخطط والأعمال المدرجة.وأشار المحافظ إلى أن مشروعات العام الأول تضمنت رفع كفاءة وإنشاء ١٤٣ منزلًا للمواطنين، لتوفير سكن كريم وآدمى لهم، وإنشاء ٤ محطات صرف صحى لا هوائى فى قرى «زاوية العوامة وسيدى شبيب وسيدنا هود وأبومزهود»، وإنشاء وحدة صحية بقرية سيدنا هود، ورفع كفاءة وحدتين بقريتى زاوية العوامة وسيدى شبيب، ورصف ١٦.٥ كم طرق بالقرى الخمس، وتطوير ٥ مراكز شباب فى زاوية العوامة وسيدى شبيب وحسن بك وبهى الدين وسيدنا هود، وإنشاء ملعب خماسى جديد بزاوية العوامة، ورفع كفاءة ملعب سيدى شبيب، وإنشاء ملعب خماسى منجل بقرية سيدنا هود من التمويل الذاتى للمحافظة. وتابع: «تضمنت المشروعات كذلك، صيانة ٣ وحدات محلية وإنشاء مدرسة أولاد هيوب للتعليم الأساسى بقرية زاوية العوامة، و٣ فصول إعدادى بمدرسة زاوية العوامة، إضافة إلى إنشاء ٢٤ خزانًا لمياه الشرب، سعة ١٠٠م٣، وتدعيم القرى بـ٣٦٧ عمود كهرباء، و٤ محولات كهربائية، منها محولان من خطة المحافظة ومحولان من خطة وزارة الكهرباء، وذلك فى زاوية العوامة وسيدى شبيب وبهى الدين»، مؤكدًا الانتهاء من المرحلة الأولى لشبكة الصرف الصحى فى ثلاث قرى، وجار التنفيذ فى القرية الرابعة. ولفت المحافظ إلى أن المبادرة أدرجت ٦ قرى جديدة خلال العام الثانى: «السلام بمدينة الحمام، وشماس بمدينة برانى، والمراقى بمدينة سيوة، وفوكة بمدينة الضبعة، وكشوك عميرة، وحلازين بمدينة مرسى مطروح»، ليجرى تطويرها بتكلفة ١٧٧ مليون جنيه، منوهًا بأن نسبة تنفيذ المشروعات بلغت ٦٠٪.وقال: «فى قطاع الصحة، سيجرى إحلال وتجديد وتجهيز ورفع كفاءة ٥ وحدات صحية (رفع كفاءة ٤ وحدات وإنشاء وحدة جديدة بكشوك عميرة) بتمويل ٢٣.٥ مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء وحدة صحية جديدة بقرية فوكة بدعم من محافظة مطروح، بمبلغ ٦ ملايين جنيه»، لافتًا إلى أنه من المستهدف استكمال أعمال الصرف الصحى فى ٤ قرى، والتى بدأت المرحلة الأولى بها.وأضاف أنه من المستهدف أيضًا إنشاء ٤ محطات تحلية مياه جديدة، بقدرة ١٠٠م٣يوم، فى ٤ قرى، إضافة إلى مد شبكة مياه بطول ٣ كيلومترات فى قرية السلام، وتطوير شبكة الرى بقرية المراقى، وعمل محولات كهرباء جديدة لمحطة التحلية بشماس وفوكة وكشوك عميرة وحلازين، مؤكدًا أنه سيجرى حفر ١٠٠ بئر لجمع مياه الأمطار، وتطهير ٢٠٠٠٠ م٣ من الآبار الرومانية، وتطوير ١٠٠٠م٣ من آبار النشو، وإنشاء ١٨ خزانًا سعة ٢٥٠ م٣ لجمع مياه الأمطار بالتجمعات السكانية.وأشار إلى أنه من المستهدف كذلك تركيب ٤ محولات كهرباء وأعمدة جديدة فى ٤ قرى، ورفع قدرة بعض المحولات بقرى فوكة وحلازين وكشوك عميرة، وإنشاء ملعب خماسى جديد نجيل صناعى بقرية السلام. ولفت إلى أنه سيجرى رفع كفاءة ٣ مدارس، وإحلال وتجديد ٣ مدارس، ورفع كفاءة ٦ مدارس، إضافة إلى رصف عدد من الطرق وأعمال الكهرباء بالقرى المستهدفة فى المرحلة الثانية من الخطة الاستثمارية للمحافظة.المنسق العام: فصول ومراكز شباب وأعمدة إنارة ورصف الطرققال المهندس حسين السنينى، منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة مطروح، إنه تمت إعادة تأهيل ٣٨ وحدة سكنية فى قرية بهى الدين بسيوة، مشيرًا إلى أنه تم إحلال وتجديد ٨٢ عمود إنارة بالقرية ورصف طرق أخرى بمسافة ٢.١ كم ورفع كفاءة مبنى مركز الشباب واستكمال الوحدة المحلية للقرية والمدرسة، وجار توصيل المياه لداخل القرية.وأضاف «السنينى»: «فى قرية سيدنا هود بمركز الحمام، تم رفع كفاءة ١٨ منزلًا وإنشاء وحدة صحية جديدة بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، ورفع كفاءة مركز شباب القرية ورصف طرق بطول ١.٢ كم للقرية وعمل بلدورات للمدخل، بالإضافة إلى أنه جار إنشاء خزان صرف صحى لا هوائى بشبكة الصرف بتمويل من المحافظة»، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء ملعب خماسى جديد نجيل صناعى، وجار رفع كفاءة وتوسعة مدرسة أبوعبيدة.وواصل: «أما قرية سيدى شبيب بمركز الضبعة، فتم الانتهاء من إعادة تأهيل وتجديد ٣٠ منزلًا، ورصف وتطوير عدد من الشوارع وطرق الربط بين القرية والتجمعات التابعة بطول ٧٧٠٠ كيلومتر، ومنها مدخل القرية بطول ١.٥ كم والكميلات بطول ٤٠٠ متر والدمينات بطول ٣٠٠ متر، ورصف طريق القطيفية ٣٠٠ متر، وطريق أولاد صميدة ٣٠٠ متر، وربط تجمعات العراوة والجرارة بطول ٥٥٠ مترًا، وربط القرية بتجمع أبوحليقة بمسافة ٤.٣ كيلومتر».وأشار «السنينى» إلى أنه تم إنشاء ٩ خزانات تجميع مياه الأمطار وتطوير مركز شباب سيدى شبيب وتنجيل الملعب وإنشاء سور مبانى جديد حوله، ورصف مدخل المركز وإنشاء خزان للوحدة الصحية للقرية سعة ٢٤م٣، وتطوير الوحدة المحلية ودعم القرية بـ٢ محول كهرباء إضافى جديد بطاقة أعلى وأعمدة إنارة جديدة.وواصل: «تم إنشاء ١١ فصلًا ومعملًا للمرحلة الإعدادية بمدرسة سيدى شبيب مع تطوير المدرسة القديمة وسكن المعلمين، بالإضافة إلى رفع كفاءة مبنى مركز شباب حسنبك وإنشاء سور جديد للملعب الخماسى، مع رصف مدخل المركز وتطويره وإنشاء ٤ خزانات وشبكة صرف صحى، ورفع كفاءة مدخل قرية سيدى شبيب، وجار البدء فى صيانة الوحدة الصحية من الداخل ومدرسة حسنبك الابتدائية». وأشار «السنينى» إلى أنه فى قرية أبومزهود بمركز برانى تم إنشاء ٦ خزانات سعة الخزان ١٠٠ متر مكعب لتجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى رصف طريق داخل القرية بطول ١.٢٥٠ كم، وتركيب خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة ١٨ منزلًا.وذكر أنه تم توصيل الكهرباء إلى عدد من تجمعات القرية عن طريق الأبراج، حيث تم رفع كفاءة مدرسة أم سعيدة عن طريق إحدى المؤسسات الخيرية، وعمل صرف صحى للقرية وصيانة محطة تحلية المياه وتسليمها للشركة لتشغيلها، ورفع كفاءة ١٠ كم بطريق المثانى أبومزهود وتوسعته إلى ٧.٥ م عرض.ولفت إلى أنه فى قرية «زاوية العوامة» بمركز الضبعة تمت إعادة تأهيل وتجديد ٢٩ منزلًا ورصف طرق شوارع القرية بطول ١٦٠٠ متر، منها ٣٠٠ متر من تجمع أولاد سبيخة حتى طريق تجمع معهد السلف الصالح، و٣٠٠ متر من تجمع أولاد فرحات حتى الطريق الدولى، ورصف طريق بطول ٦٥٠ مترًا لعمل طريق يربط تجمع أولاد سعد عبدالزين بطريق تجمع معهد السلف الصالح، ورصف طريق ٣٥٠ مترًا يربط تجمع أولاد خيرالله غيث بالطريق الجديد.وأشار إلى أنه تم إنشاء مدرسة أولاد هيوب الجديدة للتعليم الأساسى وتطوير مركز شباب زاوية العوامة، وإنشاء ٥ خزانات مياه للوحدة الصحية للقرية وتطوير الوحدة المحلية، وتدعيم القرية بمحولين كهربائيين بتجمع معهد السلف الصالح، وتوفير أعمدة إنارة جديدة، بالإضافة إلى إنشاء ٣ فصول إعدادى بمدرسة زاوية العوامة بسور خارجى وتجهيزها بالأثاث اللازم.وأضاف: «كما تم إنشاء ٩ خزانات لجمع مياه الأمطار ورصف طرق داخلية إضافية فى حدود ١.٥ كيلومتر، وإنشاء دور ثان للوحدة المحلية بزاوية العوام، وإنشاء ملعب خماسى منجل جديد نجيل صناعى بسور مبان حول الملعب».واختتم: «تم استكمال رفع كفاءة الدور الأول للوحدة المحلية وتطوير ورصف وتهيئة مدخل قرية زاوية العوامة حتى مبنى مركز الشباب، وتطوير مدخل مدرسة أولاد هيوب وإنشاء ٥ خزانات وشبكة صرف صحى لاهوائى، بالإضافة إلى إنشاء أول مركز لخدمة المواطنين».الأهالى: السيسى حقق أحلامنا بحياة آدمية لسكان الصحراءقدم أهالى القرى المدرجة فى مبادرة «حياة كريمة» الشكر للرئيس على توفير الحياة الآدمية وتوفير الخدمات.وقال حامد زغلول العوامى، أحد أبناء قرية زاوية العوامة التابعة لمدينة الضبعة المدرجة فى المبادرة، إنه تم تنفيذ نحو ١٣ مشروعًا فى القرية، وإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء لـ٨٤ منزلًا، بالإضافة لإنشاء الآبار فى التجمعات الصحراوية.وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سعى لتوفير حياة كريمة لكل مواطن فى القرى الأكثر فقرًا بمطروح، لتوفير الحياة الكريمة فى التجمعات الصحراوية.وقال سعد أبوالقاسم، أحد أهالى القرية، إن الجميع تعاون وتكاتف لتنفيذ المشروعات فى وقت سريع، مؤكدًا أن جميع الأهالى فى حالة فرح مستمرة لما قدمه رئيس الجمهورية لقريتهم الفقيرة.وأشار إلى أنه تم تطوير ٢٧ منزلًا وانشاء منزلين جديدين وإنشاء خزانات فى ٩ تجمعات تابعة للقرية، كما سيتم إنشاء مدرسة جديدة ورفع كفاءة مدرسة أخرى، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الصرف والرصف. وقال: «كنا فين وبقينا فين.. تطوير أكتر من رائع مكناش نحلم بيه»، مقدمًا الشكر إلى رئيس الجمهورية على إنجازاته العظيمة وضم القرية فى مبادرة حياة كريمة وتوفير احتياجات الأهالى.والتقط مصطفى عبدالرحمن، أحد أهالى القرية، طرف الحديث بقوله: «نشكر رئيس الجمهورية على كل المشروعات اللى اتعملت داخل القرية من إنشاء مدخل، وتطوير وحدة محلية، وإنشاء مدرسة وملعب خماسى، وتأهيل منازل، كان بالنسبة لنا حلمًا وتحقق».