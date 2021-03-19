الجولة الرابعة.. «تقدير موقف» قبل أيام من انتخابات «الكنيست»

قبل أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية الرابعة فى غضون عامين، لا يبدو أن المشهد السياسى فى إسرائيل سيحمل مفاجآت كبيرة، بعدما أسفرت الضجة السياسية والإعلامية، وحل بعض الأحزاب القديمة وتشكيل أحزاب جديدة خلال الأسابيع الأخيرة، عن لا شىء.ميزان القوى فى إسرائيل لم يتغير، وفقًا لاستطلاعات الرأى، ولا يزال حزب «الليكود»، بقيادة بنيامين نتنياهو، هو الأقوى، ومع ذلك تظل المعضلة التى أدت إلى إجراء الانتخابات مبكرًا قائمة، فى ظل عدم قدرة أى من الأحزاب على حسم الأغلبية أو تأمين تشكيل ائتلاف حكومى قادر على البقاء فى السلطة.«الدستور» تستعرض فى السطور التالية تفاصيل المشهد السياسى فى إسرائيل قبل أيام من الانتخابات المقررة، الثلاثاء المقبل، ٢٣ مارس، والتحالفات الحزبية القائمة حاليًا، بالإضافة إلى توقعات النتائج فى ظل استطلاعات الرأى الأخيرة.سيطرة المنافسة الشخصية دون برامج.. والمعركة استفتاء على نتنياهوتنافس بين حزبى «اليمين» و«أمل جديد» على المركز الثالث بنحو ١٠ إلى ١٢ مقعدًا لكل منهما.تسيطر مشاعر الانتقام على مشهد انتخابات الكنيست الـ٢٤، بعدما أحجم المرشحون، على اختلاف أطيافهم، عن عرض أى أفكار قيمية أو اقتصادية أو سياسية، مع اكتفائهم بالتركيز على مهاجمة المرشحين الآخرين وإلصاق التهم بمنافسيهم، خاصة شخص بنيامين نتنياهو، ما جعل المراقبين يصفونها بأنها انتخابات غير أيديولوجية وذات طبيعة شخصية.وعلى اختلاف توجهاتهم، يتلخص المشهد الانتخابى الحالى فى أنه صراع بين مجموعتين، كتلة «نتنياهو»، وكتلة من هم ضد «نتنياهو»، وفى حين تنجح الأولى فى إيجاد نوع من التحالف تخفق الثانية فى الاجتماع نتيجة الخلافات الأيديولوجية والشخصية، لذا يمكن القول إنها لا تتفق إلا فى أمر واحد، وهو الرغبة فى إزاحة «نتنياهو».نتيجة لذلك، يصف المراقبون الانتخابات المقبلة بأنها تمثل نوعًا من الاستفتاء العام على شخص «نتنياهو»، الذى يتمسك مؤيدوه بالقول إنه نجح فى دفع الاقتصاد الإسرائيلى ليكون أكثر تقدمًا، كما انتهج سياسة خارجية وأمنية حققت إنجازات، أبرزها تحقيق السلام مع دول عربية، والتصدى لطموحات إيران النووية. الجديد فى هذه الانتخابات عن سابقتها، وفقًا للمراقبين، هو حدوث انشقاقات بين أحزاب اليمين الإسرائيلى، أبرزها انشقاق القيادى جدعون ساعر عن حزب «الليكود» وتأسيسه حزب «أمل جديد»، الذى صعد عقب تأسيسه بقوة فى استطلاعات الرأى، قبل أن يتراجع تأييده خلال الأسابيع الأخيرة، مع توقعات بحصده من ١٠ إلى ١٢ مقعدًا فقط فى الانتخابات المقبلة.ودفع انشقاق «ساعر» معسكر «نتنياهو» إلى تبنى تكتيك جديد فى إدارة حملته الانتخابية، فتركيزه المعتاد على انتقاد أعدائه الرئيسيين فى معسكرى «الوسط» و«اليسار» لجذب أصوات اليمين، لم يكن لينجح مع «ساعر»، الذى لا يمكن وصفه بأنه «يسارى»، لذا لجأ «نتنياهو» إلى البحث عن أصوات جديدة داخل المجتمع العربى.وركزت حملة «نتنياهو» الانتخابية على استقطاب عدد من القيادات العربية، من بينهم منصور عباس، نائب رئيس «الحركة الإسلامية»، استنادًا إلى الاتفاقات المتحققة مع عدد من القوى العربية، وكذلك جهوده فى توزيع لقاح كورونا.نسبة الحسم تهدد «ميرتس» و«العمل» و«أزرق- أبيض»لا تختلف الخريطة النهائية للأحزاب والتحالفات التى تخوض انتخابات الكنيست، عن مثيلتها فى الانتخابات الثلاثة الأخيرة، إلا فى بعض التفاصيل فقط، مثل ظهور حزب «أمل جديد»، بقيادة جدعون ساعر.ففى معسكر اليمين، لا يزال حزب «الليكود» يتصدر المشهد، بعدما نجح فى تأمين دعم الأحزاب الصغيرة عبر ضم عدد من ممثليها إلى قائمته، من بينهم الكاتبة الصحفية اليمينية جاليت ديستل أتبريان، وعضو الكنيست أورلى ليفى أبكسيس، من حزب «الجسر»، وأحد المرشحين عن حزب «الصهيونية الدينية»، الذى يقوده بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى العربى نائل زعبى.وفى باقى معسكر اليمين، اتفق حزبا «اليمين» و«البيت اليهودى» على التنسيق بينهما فى خوض الانتخابات المقبلة، ودعم نفتالى بينت، رئيس الأول، لنيل منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة، على أن يعين حجيت موشيه، رئيسة الثانى، فى حكومته وزيرة للشئون الدينية.وجاء التنسيق إثر فشل المفاوضات بين «البيت اليهودى» و«الصهيونية الدينية»، الذى فضل خوض الانتخابات فى قائمة واحدة مع حزب «القوة اليهودية»، الذى يقوده أتباع الحاخام المتطرف مائير كاهانا.وفى معسكر اليسار والوسط، فشلت الأحزاب التقليدية فى عقد أى تحالفات أو تكتلات تمكنها من انتزاع الأغلبية وإسقاط «نتنياهو».وأقدم حزب «ميرتس» اليسارى على ضم مرشحين من العرب إلى قائمته لحصد الأصوات العربية، فى ظل تراجع تأييده، بينما لا يبدو حزب «العمل» واثقًا من قدرته على تجاوز نسبة الحسم التى تؤهله لدخول الكنيست، بعدما فشل فى عقد تحالف مع أى من حزبى «انطلاقة» و«الإسرائيليون»، اللذين فضلا عدم خوض الانتخابات لعدم تفتيت أصوات اليسار.وفى الوسط، لا يبدو أن تحالف «أزرق- أبيض»، بقيادة بينى جانتس قادرًا على المنافسة، بعدما فقد كثيرًا من شعبيته إثر دخوله فى حكومة ائتلافية بقيادة «نتنياهو»، فى الانتخابات الأخيرة.وفى الكتلة العربية، تفككت القائمة المشتركة، التى حققت نجاحات جيدة فى الانتخابات الأخيرة، بعدما أقدمت عدة أحزاب على المنافسة ضمن قوائم أخرى، أو الترشح بقوائم مستقلة، رغم عدم ثقتها من تجاوز نسبة الحسم.احتفاظ «الليكود» بقيادة اليمين.. وتفتت اليسار و«العربية» يُضعف فرصهمافى استطلاعات الرأى الأخيرة قبيل الانتخابات، ارتفعت أسهم «الليكود» مع توقعات بفوزه بمقعد إضافى، والوصول إلى حسم ٣٠ مقعدًا من مقاعد الكنيست، ما يزيد من فرص «نتنياهو» فى تشكيل الحكومة المقبلة، أو دفع الأمور للتوجه إلى جولة انتخابات خامسة حال عدم نجاحه فى تشكيلها.كما تستمر أسهم الأحزاب العلمانية، مثل «إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيجدور ليبرمان، و«هناك مستقبل» بقيادة يائير لابيد، فى الصعود بعد حملتهما ضد الأحزاب الدينية المتشددة، ومعارضة بعضها الإجراءات الحكومية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.ودفع ذلك حزب «أمل جديد»، بقيادة جدعون ساعر، إلى تبنى الهجوم على المتشددين لتأمين الأصوات الرافضة لتصرفات المتشددين، وإيقاف تسرب الأصوات إلى منافسيه.فى المقابل، توقعت استطلاعات الرأى أن يفشل «ميرتس» اليسارى فى تجاوز نسبة الحسم، ما قد يسمح لـ«الليكود» بالاستفادة الكبيرة من ذلك وزيادة مقاعده مقعدًا واحدًا على الأقل، وفقًا للنظام الانتخابى الإسرائيلى. وأوضح مراقبون أن نسبة الحسم، المطلوبة من الأحزاب لضمان بقائها فى الكنيست، أصبحت العامل الأكثر أهمية فى الانتخابات الحالية، فى ظل التوقعات بعدم قدرة أحزاب مثل «ميرتس» و«العمل» و«أزرق- أبيض» و«الصهيونية الدينية» و«الحركة الإسلامية- الجناح الجنوبى» على دخول الكنيست، ما يعنى تفتت أصواتها وتوزيعها على الأحزاب الباقية.وأوضح المراقبون أن التهديد الأكبر بعدم تجاوز نسبة الحسم يطال معسكر اليسار أكثر مما يطال اليمين، ما يهدده بفقدان آلاف الأصوات، ويعطى أفضلية كبيرة لليمين، تصب فى صالح «نتنياهو».وأشاروا إلى أن مصير هذه الجولة من الانتخابات ستحسمه الأحزاب الصغيرة، سواء تلك التى تبقى فى الكنيست أو التى تخرج منه، لكونها ستؤثر فى شكل الائتلاف المطلوب لتشكيل الحكومة المقبلة، كما يمكنها أن تدفع الأمور نحو جولة أخرى من الانتخابات.