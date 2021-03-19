الكراكة «مهاب مميش» تستعد للانضمام لأسطول هيئة قناة السويس

تستعد الكراكة مهاب مميش أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، للانضمام لأسطول هيئة قناة السويس بعد اكتمال بنائها بترسانة Royal IHC الهولندية وانتهاء تجارب البحر والتكريك بهولندا.ومن المقرر أن تبدأ الكراكة رحلتها إلى مصر الأسبوع القادم بمشيئة الله، محمولة على متن إحدى سفن الشحن الثقيل من ميناء روتردام إلى ميناء بورسعيد.ومن المنتظر أن يكون هناك فريق عمل مرافق للكراكة من شركة IHC الهولندية لحضور اختبارات التشغيل والإنتاجية بمصر.تأتي هذه الخطوة تنفیذا لتوجیھات الرئیس عبد الفتاح السیسي بالعمل على تعظیم أصول الھیئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لھا ضمن استراتیجیة الھیئة ٢٠٢٣.يبلغ طول الكراكة ١٤٧،٤مترًا، وعرضها ٢٣مترًا، بعمق ٧،٧ متر، وغاطس ٥،٥متر، وقدرة كلية ٢٩١٩٠ كيلو وات.