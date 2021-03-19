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محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سارة شريف تكتب: الساحر «أبو يائير»

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:53 م
سارة شريف
سارة شريف
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عليكم أن تشدوا أحزمة المقاعد، لأن العرض على وشك أن يبدأ، مع رجاء الانتباه. ستقفز الأرانب الواحد تلو الآخر من قبعة الساحر وتركض على المسرح إلى أن يبدأ فرز أصوات الناخبين.
الانتخابات هذه المرة هى حفل كبير، والأصوات هى لعبة فى أيدى سياسى واحد فقط فى إسرائيل، كلنا نعرفه.
هل سيجد نتنياهو نفسه فى دائرة الثواب والعقاب فى السياسة مثل جانتس، أو أنه فى هذه المرة أيضًا، مثلما فى جميع المرات السابقة منذ ٢٠٠٩، سيهزم خصومه ويسحق كل من يتنافسون على تاجه؟
إذا نجح هذه المرة أيضًا، فسيكون وكأننا شاهدنا ساحرًا يقطع امرأة إلى نصفين ويعيدها كما كانت فى السابق، سيؤمن الجميع، بمن فيهم أنا، أنه ساحر بحق، ولا أحد قادر على فك سحره. كل أفعاله الإيجابية والسلبية قادر على تحويلها إلى ذهب فى صندوق الاقتراع، وتساعده على بيع تذاكر للعرض القادم، وتصدق المقولة الشعبية فى إسرائيل: «الناس هنا لا يستطيعون أن يعيشوا دون بيبى».
خلال الأشهر القليلة الماضية، بنى بنيامين نتنياهو حملة انتخابية مُركبة ذات طابع خاص، دون خطاب سياسى أو أفق اقتصادى أو قضايا اجتماعية، فلم يتحدث عن حل الدولتين أو ضم المستوطنات ولا نمو الدخل القومى، حتى مسألة تجنيد المتدينين وقانون القومية «القضايا التى تهم المتدينين» لم تطرح فى الخطاب.
الحملة الانتخابية كانت مختلفة تمامًا تعتمد على شىء واحد فقط هو «سحر الساحر»، والهدف واحد فقط هو «تحطيم الخصوم» وجذب كل الأصوات الممكنة وكانت أمامنا أربع حملات داخل الحملة «حملة لقاح وتطبيع ورفاة وعرب».
كنا مع حملة الساحر الذى عقد أربع اتفاقيات سلام مع دول عربية فى وقت قياسى ويتحدث كل يوم عن زيارات مرتقبة لدول عربية، والساحر الذى استطاع أن يجلب لمواطنيه لقاحات كورونا قبل دول العالم، بعد أن تحدث لرئيس شركة فايزر ٣٠ مرة فى الثالثة صباحًا.
وحملة الساحر الذى عانق الجمهور العربى وشرب قهوة فى قرية بدوية وقام من أجلهم بحملة «أبويائير» الانتخابية لجذب مقاعد منهم، وحدثهم عن أموال ستضخ إلى قراهم ومدنهم، وهو ذاته الساحر الذى حذر منهم فى انتخابات ٢٠١٥ عندما صرخ فى الجمهور اليمينى قائلًا: «اذهبوا للاقتراع العرب يتدفقون».
وهو الساحر الذى يُعيد «رفات جنود محتجزين» قبل كل انتخابات وكل مرة برعاية روسية، الأولى كانت رفاة الجندى زخاريا باومل والآن يبحثون عن رفات الجاسوس «إيلى كوهين». من قادر مثله فى إسرائيل على فعل هذه الأشياء؟
بينى جانتس.. الذى وعد بعدم الانضمام لنتنياهو ثم انضم وكان مثار سخرية نتنياهو فى كل جلسات الحكومة الأسبوعية؟ أم يائير لابيد الذى ينجح فى الاستطلاعات ويخسر فى الانتخابات ولا أحد يعرف موقفه من القضايا الحقيقية؟
أم ليبرمان الذى صرح بأنه يريد أن يلقى «المتدينين» فى صندوق قمامة؟ أم جدعون ساعر اليمينى الأكثر تشددًا من نتنياهو الذى بنى حملته الانتخابية فقط «لا بيبى».
يقولون إن لكل سحر نهاية، لكن سحر «بيبى» مستمر منذ ١٢ عامًا ولا تبدو له نهاية فى الأفق.

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