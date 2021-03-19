«الأنفاق»: قطار العلمين سيربط البحر الأحمر بالمتوسط في 3 ساعات

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تعمل على قدم وساق لإنهاء أعمال قطار "العلمين – العين السخنة"، حيث يتم العمل على تحديد المسار، وأعمال أبحاث التربة والأساسات، مشيرا إلى أن الشركات تسلمت أعمال المحطات فتم البدأ بمحطة "المدينة الرياضية".وأضاف والي فى تصريح لـ"الدستور"، أن الهيئة تسعي لإنهاء الأعمال الخاصة بالقطار لما يمثله من أهمية كبري، فهو محور تنموي جديد له مردود اجتماعي واقتصادي، فهو أول قطار سيربط البحر الأحمر في السخنة بالمتوسط في مدينة العلمين في 3 ساعات فقط بعدما كانت تبلغ نحو 8 ساعات.