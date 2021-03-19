محمد عبد العزيز يكتب.. إنها قصة أمى

فى هذا اليوم ومع اليوم الأشهر لتبادل الزيارات العائلية ومع تلاقى الأبناء والأحفاد على هدف واحد ومقصد محدد، هو بيت العائلة، حيث الأم فى بيتها، سواء كانت وحدها أو حيث هى ضيفة على أحد أبنائها أو بناتها، ومع تردد الإيقاعات الشجية لأغنيات الأم تتداعى الذكريات، وبالرغم من كونه يومًا احتفاليًا يحتفى فيه الأبناء بأمهاتهم- وبالآباء أحيانًا- إلا أنه اليوم الأكثر شجنًا فى صدور الناس، حيث أصبح مناسبة نستدعى فيها حنينًا إلى أيام خوال، وأهل ارتحلنا بعيدًا عنهم، وحنان افتقدناه.

جاحد قلب رجل- أو امرأة- لا تدعوه المناسبة لتذكر حنان أمه ورحلة عطاء إنسانى أراها مكررة وبالكربون فى كل بيت ومع كل إنسان، حيث لا اختلافات إلا فى بعض الرتوش، فقصة أمى وأمك متشابهتان تمامًا، رغم البُعد المكانى والزمنى أو ربما الطبقى أيضًا، لكنها فى النهاية قصص كفاح وعطاء قد تختلف صورها، لكن مضمونها فى النهاية واحد ولا أقول متشابهًا.

فأمى وأمك فى النهاية ليست سوى سيدة كافحت واجتهدت واقتطعت من قوتها لتصنع شخصيتك وتضع فى ذهنك المُثل والمبادئ وتملأ بطنك بطيب الطعام، وتربى فى ضميرك الخوف من الله وتقواه ومراعاة الآخرين وحفظ حقوقهم، وهى التى غرست فى قلبك حب هذا الوطن، حجرًا وبشرًا وتاريخًا.

لم تتعمد أمى ولا أمك أن تجلس فى موضع المعلم، لكنها كانت كذلك، لم تكن كالمدرس الذى يُحضر درسًا ليلقيه على تلاميذه، لكنها كانت تفاجأ بالحدث وكان عليها أن تُحسن التصرف وأن يكون منبع موقفها هذا تجارب عايشتها أو شاهدت غيرها يمر بها، وربما هو إلهام من الله.

لكن ألا ترى أن أمك قد أخطأت يومًا فى موقف أو تصرف أو حتى مجرد انفعال؟ بالطبع حدث هذا من أمى وأمك وكل الأمهات.. ولم لا؟ ألسنا بشرًا يُصبن ويخطئن؟ لكن هذا الخطأ بالتأكيد كان منبعه خوفًا أو حرصًا عليك مبالغًا فيه، كم قاست أمهاتنا فى تربيتنا وخاصة فى سنين مراهقتنا؟، كم عانين فى ظل شظف العيش وقلة الموارد؟ وأسأل نفسى كثيرًا كيف لامرأة جبلها الله على أن تكون ضعيفة بيولوجيًا وسيكولوجيًا ومجتمعيًا، أن تتحول إلى شخصية قوية حين تصدمها الأيام باختبار قوى يتمثل فى فقدان السند، زوجًا كان أو أبًا، فتصمد فى وجه مجتمع ذكورى وتواجه الأيام بشجاعة الرجل وقوته، ولكنها تُبقى فى شخصيتها من خصال المرأة وحنانها ما يكفى لك أنت وحدك وليس سواك.

قصة أمى هى قصة أمك وكل الأمهات، لاحظت هذا من كتابات المبدعين الذين استطاعوا التعبير عن حنان أمهاتهم، سواء بقصيدة أو مقال أو رواية أو حتى بعمل درامى، ولكننى شغلت نفسى دومًا بهذه الأم التى أهدت وطننا أكثر من مبدع، فهناك مثلًا هذه الأم التى أنجبت آل حجاب، سيد حجاب الذى نظم كلمات لم ينظمها غيره وكأنه هو الذى اخترع هذه المفردات، شوقى حجاب الذى تعددت مواهبه لدرجة أنها تزاحم بعضها بعضًا، والمهندس المعمارى صلاح حجاب الذى صمم عددًا من أهم صروح القاهرة مثل مبنى المحكمة الدستورية.

يقول شوقى حجاب عن أمه: «أمى هى اللى عيونها بتسقى العالم محيطات شربات.. وحنانها يفرش كوكب فيه نهران وسبع قارات»، وهذا سيد حجاب يقول: «دنيتنا بتهوى أركانها وأنا باصرخ وبعض ف كمى.. أمى يا ما ضمتنا ف أحضانها يا قلوبنا ضميها ضمى.. أمى».

ثنائى إبداعى آخر وليس آخرًا إنه الشاعر الكبير فاروق جويدة الذى كتب عن والدته:

«أماه.. يا أماه

ما أحوج القلب الحزين لدعوة كم كانت الدعوات تمنحنى الأمان

قد صرت يا أمى هنا.. رجلًا كبيرًا ذا مكان

وعرفت يا أمى كبار القوم والسلطان.. لكننى.. ما عدت أشعر أننى إنسان».

وهذا شقيقه الشاعر عبدالعزيز جويدة يبدع أيضًا فى محبة أمه:

أيا أمى التى اختصرَتْ بداخلِنا.. مواسمَنا

فصرنا والسنينَ بكاءْ

مُسافرةٌ إلى أينَ حبيبَتَنا.. مسافرةٌ بلا أشياءْ

حقيبتُكِ التى كانتْ تُسافرُ دائمًا معَكِ نراها لا تُطيقُ بقاءْ

ضَحكْتِ علينا واللهِ وسافرتِ على استحياءْ بغيرِ وداعْ

وسافرتِ.. لأبعدِ نُقطةٍ فى الكونِ سافرتِ بلا أشياءْ

سِوى زادٍ من التقوى، وإيمانٍ كنبعِ الماءْ تُراكِ الآنَ يا أمى بأىِّ سماءْ؟

هؤلاء أناس أعطاهم الله ملكة التعبير وحسن الصياغة وبلاغة القول، أما أمثالنا ممن لا يحسنون كتابة الشعر فيكفينا فى هذا اليوم أن نغالب دموعنا، وأن ندعو لأمهاتنا بالرحمة- إن كن قد رحلن- وبطول البقاء والبركة فى العمر إن كن على قيد الحياة.

