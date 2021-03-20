هل يجوز لوسائل الإعلام حضور جلسات لجان الشيوخ؟

نصت اللائحة الداخلية المنظمة لآليات عمل مجلس الشيوخ، على أنه لا يجوز لممثلي الصحافة والإعلام حضور جلسات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، إلا بعد الحصول على موافقة من رئيس المجلس.ونصت المادة (71) من اللائحة على أن: "جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة".ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيس المجلس.