رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
صفاء النجار
صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:46 م
طباعة


المشردون القدامى يستوطنون أسفل الأشجار الضخمة العتيقة، حيث ندفن قططنا وكلابنا، ما من طفل من أطفال العمارات المحيطة بالحديقة إلا وله قطة أو كلب مدفون فى علبة كارتون، مشهد جنائزى لا أنسى تفاصيله، المشهد الجنائزى يتكون عادة من الطفل الباكى الحزين وبواب العمارة أو السائق، أو سايس الجراج، وهو يحمل جاروفًا بيد وباليد الأخرى يحمل صندوقًا كرتونيًا ملفوفًا بورق كوريشة بنفسجى غامق أو أحمر، فى الغالب لا يدخل الطفل الحديقة، يكتفى بتوجيه التعليمات لمن يحفر الحفرة بأن يحفر أكثر وأكثر، حتى يقنعه الرجل الذى يسخر فى سره من الأطفال الذين يذهبون بقططهم وكلابهم للبيطرى أكثر مما يذهب هو بأطفاله للطبيب، والذين تأكل قططهم «الدراى فوود» وتقضى حاجتها فى رمل معطر، وقد يصادف أن ينزل أحدهم من أتوبيس المدرسة فيعبر الشارع ذا الاتجاه الواحد ويقف على سور الحديقة، يتذكر لولو أو ريكى، ما يسمح له والداه بتربيته من قطط أو عصافير أو كلاب.
لا أحد من سكان الحى يتنزه فى الحديقة، من يدخلها نعرف أنه غريب، هم فى الغالب أهالى أو المصاحبون لمرضى يترددون على العيادة الخارجية لكلية طب الأسنان أو مركز السموم، المصاحبون لمرضى «قصر العينى» لديهم حديقة القصر القديم كى يلتقطوا أنفاسهم، لديهم حديقة أم كلثوم، الحديقة المجاورة لكلية السياحة والفنادق ولنادى مستشارى مجلس الدولة، حيث ينتشر بعض أكشاك لبيع المياه المعدنية والغازية والعصائر وأنواع البسكويت، التى تناسب جيوب المطحونين والمصاحبين لمرضى المنيل التخصصى وقصر الفرنساوى الجديد، من يحضرون ويدفعون الآلاف كرسم دخول المريض لا يجلسون فى الحدائق العامة على النجيل يضربون أخماسًا فى أسداس يرزحون تحت وطأة الفقر والمرض.
المرضى الفقراء يصحبون معهم أعدادًا كبيرة من أقاربهم، كل يجامل بما يملك، الوقت، أو ربما هذه اللمة توحى بتقاسم الألم فتخف وطأته، المرض والوفاة والميلاد حدث لديهم يأخذون له إجازة واستعدادًا، هذه الطقوس أهم من الحياة نفسها، عند ولادة سلوى اصطحبت نجاة والسائق فقط واتصلت بعد أن اطمأننت عليها على والدتى وهند فى المنيا، واتصلت بوالدتها فى حلوان، قضيت الليلة الأولى معها ونمت على الكنبة الموازية لسرير نجاة، ونامت حماتى فى الصالون المرافق لجناح الولادة وعندما وصلت شقيقتى ووالدتى كنا قد غادرنا مستشفى الشرطة.
يتجمعون فى مجموعات صغيرة تعرف غربتها من جلبابها الفلاحى أو من العبايات السوداء لنسائها يتجمعون بطول شارع السرايا الذى يمتد من نهاية كوبرى الجامعة ومسجد صلاح الدين وشارع عبدالعزيز آل سعود ويمتد مارًا بشارع المنيل ثم شارع متحف المنيل ثم سور قصر محمد على، أو السرايا التى حمل اسمها حتى يصل لكوبرى السرايا الذى يصل المنيل بالقاهرة وعلى استقامته يوجد كوبرى السيدة الذى يعبر خط المترو الواصل بين حلوان والمرج.
يجتمعون أمام الكشكين الموجودين بجوار محطة الأتوبيس لطلب مكالمة تليفونية، ومن مزايا هذين الكشكين توافر خط المحافظات، وعندما ظهرت خطوط التليفون ذات العملة لم تستطع أن تسحب البساط من الكشكين، فقد كانت صاحبة الكشكين وهى الحاجة لواحظ تجلس فى أحدهما وتجلس ابنتها المطلقة فى الكشك الثانى، تطلبان الأرقام المطلوبة من الورقة التى تمدها اليد الجافة المشققة، وكانت تكفيهما مئونة تجميع الخط والرد بألو حتى يرد الشخص المطلوب، فى الغالب تكون المكالمة للتبليغ بأن المريض اتحجز أو أنه يحتاج نقل دم، ويحتاجون أن يأتى المزيد من الأقارب للتبرع بالدم، ومع اختفاء التليفون الأرضى وبداية ظهور المحمول احتفظت لواحظ وكشكاها بميزاتهما وأصبحت تسعيرة المحمول بالدقيقة، وبعد أن صار المحمول فى كل يد، ولم تعد هناك حاجة لعبارة «ممكن أستخدم الموبيل» انتقلت التجارة لكروت الشحن وتحويل الأرصدة والشحن عن طريق فورى وفودافون، لم يستغرق الأمر سنوات طويلة حتى أصبح كل أذن يلتصق بها موبيل والأصابع تتحرك على الشاشة التتش.
كل هذه السنوات لم يتغير شىء فى هذه التجمعات المشتركة الصغيرة، فى أصواتها العالية وحركة خطواتها العشوائية المرتبكة، فى أملها وحيرتها ويأسها بقيت غريبة، تختفى مع غروب الشمس وانتهاء موعد الزيارة، لكنها تترك آثارها، تجمعات من القمامة الرخيصة، أكياس الشيبسى وعلب البسكويت أو علب الفويل البيضاء وبقايا طعام موائد الرحمن القريبة من الميدان، أكوام من الأرز والخضار المطبوخ ما كل هذا الاستهلاك الفارغ؟ اختلف معنى الفقر، لم يعد نقص الرغيف فقرًا أو الصدقة حبة فاكهة، هناك من يحتاج للتعليم والأدوية والأهم الإحساس بالنظافة والجمال.

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

أول تعليق من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن على سلم الطائرة

فرنسا: اكتشاف سلالة جديدة من كورونا لا يرصدها بعض الفحوصات


الصور

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الداخلية تكشف حقيقة شروع سيدة في خطف الأطفال بالبحيرة

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

صدور «مصر بين فاروق وناصر في الصحافة الأمريكية» لأسامة حمدي

«صححتله وقتي».. مفردات ردة الفعل والردع في الحارة المصرية

شاكر عبد الحميد: يجب أن تكون هناك مدن للفنانين

حياة الرايس تروي تفاصيل كتابة رواية «بغداد.. وقد انتصف الليل فيها»