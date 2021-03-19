احتفالية لتكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بزفتى (صور)

نظم مركز شباب زفتى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع بعض الأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية ومحبي العمل العام، احتفالية ويوم رياضي، احتفالًا بالأمهات من مَن لديهن أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمناسبة عيد الأم.بدأ اليوم الرياضي مع انتهاء صلاة الجمعة، للأطفال بالملعب الكبير بمركز الشباب تبعه نشاط ثقافي شارك فيه الحضور الأمهات والأطفال في جو أسري مملوء بالحب، ثم قام رعاة الحفل وكبار الشخصيات بتكريم الأمهات اللائي حضرن الفاعلية.من جانبه؛ أكد محمد فوزي فودة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي، أن تكريم الأمهات شيء يرحب به الجميع، ولكن تكريم الأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة له مكانة أكبر وتنافس الجميع على المشاركة.