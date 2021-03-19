25735 إصابة بكورونا في إيطاليا

قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن البلاد سجلت 386 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقارنة مع 423 في اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة اليومي إلى 25735 حالة من 24935.وأضافت الوزارة أنه تم إجراء حوالي 364822 فحصا لكوفيد-19 أمس مقارنة مع 353737 سابقا، وسجلت إيطاليا 104241 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3.3 مليون.