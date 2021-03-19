الاثنين.. ورشة الزيتون تناقش «حقل البيتزا» لأسامة حداد

تستضيف ورشة الزيتون الروائي والشاعر أسامة حداد لمناقشة روايته "حفل البيتزا" ويناقشه فيها الشاعر والناقد أسامة جاد، والناقدة الأكاديمية فاطمة الصعيدي،والروائية والناقدة هويدا صالح، ويدير الأمسية الشاعر والمترجم شرقاوي حافظ وذلك في الساعة السابعة مساء الأثنين الموافق 22من الشهر الجاري.جدير بالإشارة ان رواية "حقل البيتزا "هى العمل الروائي الأول للشاعر أسامة حداد، والذي يعد من الشعراء الذين اشتغلوا على تطوير قصيدة النثير وله العديد من المساهمات في مجال الشعر والنقد إلى جانب مشاركته في العدديد من المؤتمرات الشعرية المعنيه بقصيدة النثر.وصدر للشاعر أسامة حداد ثماني مجموعات شعرية منها " ميدان طلعت حرب"، و" العشوائي "،و"ألعاب صغيرة " إلى جانب ذلك له رواية قيد النشر تحت عنوان "برج الصفوة " وتصدر عن دار ومضة للنشر والتوزيع.