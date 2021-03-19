رئيس العراق: البابا فرانسيس أكد دعمه لإعادة إعمار الموصل

أعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أكد دعمه لإعادة إعمار الموصل وضرورة تعبئة الجهود الدولية من أجل ذلك.وقال «صالح» في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم، إن تحرير الموصل كان جهدًا عراقيًا عظيمًا، ومن شارك في ذلك يجب أن يقدر عاليًا، وكل أطياف الشعب ساهمت في ذلك، القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة، وكذلك قوات التحالف.