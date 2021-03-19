الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا للأسبوع الرابع بعد ترجعها

أكدت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم في ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي بعد 6 أسابيع من التراجع، ما يثير قلقا لدى المنظمة.وأعربت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس، عن "قلقها بشكل خاص" حيال تفشي كورونا في البلقان ووسط أوروبا، قائلة إن الوفيات والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات في المنطقتين هي الأعلى في العالم.وقالت مديرة الطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، كاثرين سمولوود، للصحفيين: "نشعر بقلق بشكل خاص حيال الوضع الوبائي في البلقان كما في العديد من الدول الأخرى في أنحاء وسط أوروبا".وتوقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تمر بلاده بما وصفها بـ"فترة صعبة" في مكافحة جائحة الفيروس التاجي، حتى منتصف شهر أبريل المقبل.بينما أخطرت الحكومة البريطانية هيئة الخدمات الصحية NHS بأن المملكة المتحدة ستشهد نقصا حادا في كمية اللقاحات المتاحة اعتبارا من 29 مارس، بسبب نقص الإمدادات القادمة إلى البلاد.