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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمم المتحدة»: الاعتداءات الإرهابية على المنشآت المدنية أمر غير مقبول

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:24 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
منار أحمد
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أدانت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الاعتداء الإرهابي بطائرات مسيرة على مصفاة تكرير البترول في الرياض، وفقا لقناة العربية.

وأكدت الأمم المتحدة، أن الاعتداءات على المنشآت المدنية أمر غير مقبول.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أعلن اليوم الجمعة، تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة، وشجب هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

وصرح المصدر قائلًا إنه "عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، بالتوقيت المحلي تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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