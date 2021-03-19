رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن في أتلانتا للتنديد بأعمال العنف بحق الأمريكيين من أصول آسيوية

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:22 م
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى مدينة أتلانتا التي شهدت عمليات إطلاق نار في ثلاثة صالونات للتدليك للتنديد بارتفاع نسبة العنف ضد الجالية الآسيوية في الولايات المتحدة.

وكانت الزيارة مقررة منذ فترة طويلة لعرض عواقب الجائحة وخطه لإنعاش الاقتصاد التي تبناها الكونجرس الاسبوع الماضي، لكن تغييرا طرأ في اللحظة الأخيرة بعد سلسلة الهجمات الدموية.

ويرافق بايدن نائبته كامالا هاريس، وسيلتقي بعد الظهر ممثلين عن الأميركيين من اصول آسيوية ثم سيلقي خطابا من جامعة اموري.

وأعلنت جين ساكي المتحدثة باسم بايدن أن الهدف هو "الإصغاء وفهم آثار هذه الهجمات وجمع تحليلاتهم حول تصاعد الحوادث العنصرية ضد الجالية الآسيوية"، وسيستغل المناسبة لتأكيد التزامه محاربة "كره الأجانب وعدم التسامح والكراهية"، منددا بـ"العنف الأعمى" أمر بايدن بتنكيس الأعلام حتى الإثنين تكريما للضحايا الثمانية وبينهم ست نساء من اصول آسيوية قتلوا مساء الثلاثاء برصاص شاب أبيض في ال21 من عمره.

وأوضح: "مهما كانت دوافع القاتل أعرف ان الأميركيين من اصول آسيوية قلقون جدا"، منددا بوضع "مقلق للغاية"، وبعد توقيفه إثر حوادث اطلاق النار في ثلاثة صالونات آسيوية للتدليك في أتنلانتا وضواحيها، أقر روبرت آرون لونغ بانه مذنب ووجهت إليه تهمة القتل.

وخلال استجوابه نفى وجود أي دافع عنصري، مؤكدا أنه "مهووس جنسيا"، واعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) كريس راي في حديث لإذاعة "ان بي آر"، ان دوافعه لا تزال موضع تحقيق لكن لا يبدو أن العنصرية وراء الجرائم.

أما الأمريكيون من اصل آسيوي الذين لا يزالون تحت وقع الصدمة، فهم واثقون من أن هذه الحوادث تندرج في العدائية التي ظهرت حيالهم مع بداية الجائحة، وصرحت ستيفاني شو من منظمة "آيجن اميريكانز ادفانسينغ جاستيس" في اتلانتا لفرانس برس "تفوق العرق الأبيض يتسبب فعلا في قتلنا".

وتبلغت جمعية "ستوب اي اي بي اي هايت" بأكثر من 3800 تهديد واعتداء ضد الأميركيين من أصل آسيوي في السنة الماضية، واعلن المرشح لبلدية نيويورك والمرشح السابق للانتخابات التمهيدية عن المعسكر الديموقراطي أندرو يانغ خلال تجمع "يجب أن نعتبر ما حصل جرائم عنصرية لأننا نعلم انها كذلك".

وأضاف انه نشأ "مع شعور دائم بالسخرية والازدراء والاحتقار"، وتابع "تحولت هذه العدائية بشكل قاتل وعنيف وحاقد".

ويتهم الناشطون المعارضون للعنصرية والديموقراطيون الرئيس السابق دونالد ترامب بتشجيع هذه الظاهرة من خلال وصفه الفيروس بأنه "فيروس صيني" أو انه "طاعون صيني".

وشدد النائب الجمهوري شيب روي خلال جلسة استماع في مجلس النواب على الحق في حرية التعبير، منددا ب"المأساة" التي وقعت في اتلانتا.

وقالت النائبة الديموقراطية غريس مينغ التي تنتمي الى هذه الجالية "يمكنكم معالجة المشاكل التي تواجهونها مع دول اخرى، لكن لا يحق لكم بان تستهدفوا الاميركيين من اصول آسيوية".

لتبديد قلق هذه الأقلية تعهدت عدة مدن كبرى كشيكاغو ولوس أنجليس بتعزيز الانتشار الأمني في الأحياء التي تقيم فيها، وهاجم روبرت آرون لونغ بعد ظهر الثلاثاء صالون تدليك في أكورث على بعد 50 كلم من اتلانتا موقعا أربعة قتلى وجريحين، وبين الضحايا نادلة في مطعم للوجبات السريعة في المنطقة جاءت مع زوجها لجلسة تدليك.

وفي وقت لاحق فتح النار في صالوني تدليك في كبرى مدن الجنوب موقعا أربعة قتلى، واعلن تشارلز هامبتون المسؤول في شرطة اتلانتا خلال مؤتمر صحافي الخميس "كان زبونا في صالوني التدليك".

وذكر المحققون انه كان يرغب في التوجه إلى فلوريدا لمهاجمة مؤسسة "مرتبطة بصناعة الأفلام الإباحية"، لكن الشرطة أوقفته قبل ذلك بفضل كاميرات المراقبة ومساعدة من عائلته.

وخلال استجوابه أكد الشاب انه يعاني من "هوس جنسي". وذكرت الصحافة الأميركية انه عولج في عيادة متخصصة في الإدمان، وقال أحد أصدقاء الشاب السابقين في المساكنة لصحيفة "نيويورك تايمز" انه كان "يعاني" بين إيمانه وميوله الجنسية.

واعلن تايلر بايلس للصحيفة "كان يتراد بانتظام صالونات التدليك لكنه كان يخشى غضب الله"، وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الكابتن جاي بيكر اقيل الخميس من مهامه كمتحدث باسم شريف مونتية شيروكي في هذا التحقيق.

وتعرض لانتقادات بعد أن اعلن خلال مؤتمر صحافي أن لونغ ارتكب هذه الجرائم بعد أن أمضى "نهارا سيئا جدا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

الداخلية تكشف حقيقة شروع سيدة في خطف الأطفال بالبحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»


الصور

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الداخلية تكشف حقيقة شروع سيدة في خطف الأطفال بالبحيرة

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

«المجنون الأخضر» مشروع رواية لم تكتمل لشاكر عبد الحميد عن عبد الهادي الجزار

صدور «مصر بين فاروق وناصر في الصحافة الأمريكية» لأسامة حمدي

«صححتله وقتي».. مفردات ردة الفعل والردع في الحارة المصرية

شاكر عبد الحميد: يجب أن تكون هناك مدن للفنانين