«المستثمرين» يثمن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

ثمن الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بالجهاز الإداري للدولة، استكمالا للمبادرات التي أطلقت لتحسين مستوى المعيشة مثل "حياة كريمة".وقال هلال لـ"الدستور" إن القرار جاء في توقيت مناسب وله دليل قوي على أن الاقتصاد المصري قادر على إدارة الأزمات ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى أن الحكومة استطاعت إدارة أزمة كورونا بطريقة احترافية للغاية.وعن دور الاتحاد في زيادة مرتبات المصانع التابعة له، أوضح أن الاتحاد يعمل على زيادة المرتبات للعمال في المصانع حتى ولو بنسبة بسيطة كحافز وتشجيع لهم على العمل وسيتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع رؤساء الجمعيات بالمحافظات لمناقشة ذلك الأمر وكيفية الزيادة.