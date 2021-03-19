الكشف الطبي على 2450 مواطنًا ضمن «حياة كريمة» بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الرقبة بمركز دراو وقرية المنار بمركز نصر النوبة.واستمرت لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على ٢٤٥٠ مواطنا.وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.