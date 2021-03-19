«حصدت بطولة بلاك بول».. 10 معلومات عن نور الشربيني

حصدت نور الشربيني لقب بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش لأول مرة في تاريخها.ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن نور الشربيني في سياق السطور التالية:- لاعبة اسكواش مصرية محترفة والمصنفة الأولى على مستوى العالم.- وُلدت في 1 نوفمبر عام 1995.- أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 عام 2009.- أول لاعبة مصرية والأصغر في العالم التي تنجح في التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012.- أحرزت الشربيني بطولة العالم للاسكواش بعد فوزها بالبطولة في ماليزيا.- فازت في البطولات الفردية ه للعبة الإسكواش وحصلت علي لقب أحسن وأصغر لاعبة في بطولة السيدات وتم تكريمها من الاتحاد الدولي.- في أكتوبر 2014 شاركت في بطولة أمريكا المفتوحة وفازت بالمركز الثاني.- أصبحت أصغر لاعبة عالميًا تدخل في قائمة أول 10 مراكز للتصنيف.- توجت بلقب بطولة بلاك بول لأول مرة.