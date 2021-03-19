«حصدت بطولة بلاك بول».. 10 معلومات عن نور الشربيني
الجمعة 19/مارس/2021 - 07:13 م
هاجر رضاطباعة
حصدت نور الشربيني لقب بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش لأول مرة في تاريخها.
ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن نور الشربيني في سياق السطور التالية:
- لاعبة اسكواش مصرية محترفة والمصنفة الأولى على مستوى العالم.
- وُلدت في 1 نوفمبر عام 1995.
- أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 عام 2009.
- أول لاعبة مصرية والأصغر في العالم التي تنجح في التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012.
- أحرزت الشربيني بطولة العالم للاسكواش بعد فوزها بالبطولة في ماليزيا.
- فازت في البطولات الفردية ه للعبة الإسكواش وحصلت علي لقب أحسن وأصغر لاعبة في بطولة السيدات وتم تكريمها من الاتحاد الدولي.
- في أكتوبر 2014 شاركت في بطولة أمريكا المفتوحة وفازت بالمركز الثاني.
- أصبحت أصغر لاعبة عالميًا تدخل في قائمة أول 10 مراكز للتصنيف.
- توجت بلقب بطولة بلاك بول لأول مرة.
ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن نور الشربيني في سياق السطور التالية:
- لاعبة اسكواش مصرية محترفة والمصنفة الأولى على مستوى العالم.
- وُلدت في 1 نوفمبر عام 1995.
- أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 عام 2009.
- أول لاعبة مصرية والأصغر في العالم التي تنجح في التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012.
- أحرزت الشربيني بطولة العالم للاسكواش بعد فوزها بالبطولة في ماليزيا.
- فازت في البطولات الفردية ه للعبة الإسكواش وحصلت علي لقب أحسن وأصغر لاعبة في بطولة السيدات وتم تكريمها من الاتحاد الدولي.
- في أكتوبر 2014 شاركت في بطولة أمريكا المفتوحة وفازت بالمركز الثاني.
- أصبحت أصغر لاعبة عالميًا تدخل في قائمة أول 10 مراكز للتصنيف.
- توجت بلقب بطولة بلاك بول لأول مرة.