علا رشدي تنشر كواليس أغنية «أنا عايزة هدنة» بمناسبة عيد الأم

نشرت الفنانة علا رشدي على صفحات التواصل الاجتماعي لبرنامجها "وجهة مظر" فيديو جديد لكواليس تصويرها لأغنية "أنا عايزة هدنة" احتفالًا بعيد الأم.يذكر أن أغنية "أنا عايزة هدنة" قد طرحتها الفنانة علا رشدي في عيد الأم منذ عامين وحققت نجاح كبير على منصات التواصل الأجتماعي المختلفة بسبب اختلافها عن الأغاني التقليدية المعتادة واستعراضها للهدية الوحيدة التي ترغب فيها كل الأمهات وهي هدنة فقط.يذكر أن آخر ظهور النجمة علا رشدي كان في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ontv بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وصرحت علا رشدي " اليوم العالمي للمرأة بالنسبة لي هو أننا كسيدات يمكن أن نقوم بأي شىء نريده فلدينا القوة والارادة والمثابرة والإيمان" وأضافت " لدينا أمثلة قوية جداَ لسيدات غيروا التاريخ بداية من الملكة حتشبسوت، أم كلثوم، هدى شعراوي، عزيزة أمير أول صانعة أفلام وممثلة عندنا نماذج كثيرة يمكن أن تبث الحماس في أي امرأة وتجعل لدينا يقين أننا نستطيع تحقيق ما نريده في أي مجال نرغب فيه" وقالت " نحن كسيدات لسنا نصف المجتمع أو 80% فقط منه بل نحن من ننجب المجتمع فيمكننا تغيره.وقد حلت الفنانة علا رشدي كضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" والذي عرضت به الإعلان التمهيدي للجزء الثاني من برنامجها وجهة مظر والذي تستعد لتقديمه والذي ستأخذ فيه الجمهور في جولة لدى اهم نجمات الوطن العربي من منازلهم لتعرفهم كيف يتعاملوا مع التحديات التي يواجهونها كأمهات في التعامل مع اولادهم وليس كنجوم للحديث عن موضوعات مختلفة وستكون هناك حلقة خاصة عن الأب وضيوفها أحمد داود وأحمد السعدني.يذكر أن علا رشدي قد طرحت الجزء الأول من برنامج وجهة مظر على قناة اليوتيوب الخاصة بها وحقق نجاح كبير مع جمهور الأمهات وحديثي الزواج وأفراد العائلة، فقد حصد الموسم الأول أكثر من 7 مليون مشاهدة على الفيسبوك وما يقرب من 10 مليون مشاهدة على قناة اليوتيوب.