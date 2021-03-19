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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 128 إصابة بكورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:30 م
الجزائر كورونا
الجزائر كورونا
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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الجمعة تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.
وقال فورار - في مؤتمر صحفي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 115 ألفا و970 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3053 حالة وفاة.
وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 80 ألفا و455 حالة، بعد شفاء 108 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 17 مصابا في العناية المركزة.
كانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 16 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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