«المستثمرين» يناقش أزمة الضرائب العقارية على المصانع

أكد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الحكومة اتخذت إجراءات عظيمة للنهوض بالصناعة المحلية خلال الظروف الحالية التي تمر بها البلدان بسبب تداعيات فيروس كورونا.وقال هلال، إن هناك مشكلة واحدة تواجه الصناع والمستثمرين وهي أزمة الضرائب العقارية على المصانع، والمصانع المتعثرة، فالاتحاد دائمًا يعقد اجتماعات مع الحكومة والجهات المسؤولة لحل جميع التحديات التي تواجه الصناع.وتابع إن الاتحاد يجهز لعقد اجتماع مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال الفترة المقبلة لمناقشة أزمة الضرائب العقارية على المصانع ومن المقرر المطالبة بإلغائها أو تسهيل السداد مثل ماحدث مع وزارة السياحة.