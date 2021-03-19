4802 إصابة بكورونا في المملكة المتحدة

سجلت المملكة المتحدة 101 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بكوفيد-19 اليوم الجمعة، مقارنة مع 95 وفاة أمس، حسبما أظهرت البيانات اليومية الرسمية.وسجلت البلاد 4802 إصابة جديدة بالمرض، انخفاضا من 6303 إصابات في اليوم السابق، وأظهرت البيانات أيضا أن 26 مليونا و264 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، في حين تلقى مليونان و11 ألفا الجرعة الثانية.