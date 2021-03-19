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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاق للتنوع البيولوجي

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:57 م
الصين
الصين
وكالات
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يقام مؤتمر الأطراف الـ15 بشأن التنوع البيولوجي بين 11 و24 أكتوبر المقبل في مدينة كونمينج عاصمة مقاطعة يونان الصينية، بعد إرجائهما عاما كاملا بسبب جائحة كوفيد-19، كما أعلن القائمون في الأمم المتحدة على اتفاق التنوع البيولوجي الجمعة.

ويرتدي الاجتماع أهمية كبرى إذ إنه سيحدد الإطار الجديد لحماية الطبيعة في العقد المقبل وعلى المدى الأبعد حتى سنة 2050، ومن المقرر إقامة جلسة مفاوضات تمهيدية في أغسطس، من دون تحديد مكان لها بعدما كانت كولومبيا قد أعلنت في بادئ الأمر عزمها استضافتها.

وأكدت الأمينة التنفيذية للاتفاق إليزابيث ماروما مريما في بيان أن الأمانة العامة ستبذل قصارى جهدها للالتزام بمواعيد مؤتمر الأطراف الخامس عشر للتنوع الحيوي والاجتماعات التحضيرية، "مع ضمان سلامة جميع المشاركين في إطار جائحة كوفيد-19".

وتشهد 2021 المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في مدينة مرسيليا الفرنسية في سبتمبر، ومؤتمر الأطراف السادس والعشرين للمناخ في جلاسكو في نوفمبر، ومؤتمر الأطراف بشأن مكافحة التصحر.

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