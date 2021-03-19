«الصحة»: الإصابة الثانية بكورونا أقل حدة من الأولى

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر نجحت بشكل كبير في مواجهة فيروس كورونا بأقل خسائر، مشيرا إلى أن بروتوكول العلاج المطبق في مصر أثبت نجاحًا.

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أنه لا صحة لما يتردد عن أن الإصابة بالفيروس مرة أخرى لا تتكرر قبل مرور 3 أشهر، موضحا أن الإجراءات الاحترازية أصبحت أساس في حياتنا حتى مع تواجد اللقاحات.