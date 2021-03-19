استمرار القوافل الطبية بقرى ومراكز الغربية ضمن «حياة كريمة»

واصلت مديرية الصحة بالغربية، إطلاق مجموعة من القوافل الطبية الشاملة لعدد من القرى بالمحافظة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار القوافل الطبية بقري ومراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القوافل الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - مخ واعصاب. خدمات الأشعة والتحاليل).وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أن قافلة اليوم بقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود تستمر لمدة يومين تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 500 حالة مع توافر صيدلية بها كل الأدوية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، كما تم عمل ندوة تثقيفية للمترددين على القافلة وذلك بحضور الدكتورة نبيلة خليل مدير إدارة سمنود، والنائبة سحر العشري عضو مجلس النواب.