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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يدين استهداف مصفاة تكرير البترول فى السعودية

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:25 م
هجوم تكرير البترول
هجوم تكرير البترول في السعودية
نيفين أشرف
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أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين باليمن بأشد العبارات، استمرار جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وكان آخرها استهداف مصفاة تكرير البترول في الرياض صباح اليوم، بطائرات مسيرة مفخخة.

وقالت «الخارجية اليمنية» في بيانٍ نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما تأتي هذه الأعمال الإرهابية امتدادًا لجرائمها في مأرب والحديدة وتعز، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني من خلال إصرارها على مواصلة الحرب وتجاهل كافة الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي لردع هذه الجرائم الإرهابية ووضح حد لها.

وأكدت الوزارة تضامن ووقوف الجمهورية اليمنية مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أرضها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ومنشآتها الحيوية.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، عن تعرض مصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض، لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم.

وأوضح المصدر في بيان له، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه نجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر دعوة المملكة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

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