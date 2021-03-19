شندى.. الشتا بيغرقنا وحياة كريمة هتنقذنا

حياة كريمة تنتظر أهالي منطقة برج العرب بمراعاه الحملة الرئاسية التي يستفيد منها ما يقرب من ١٣٠ ألف شخص من قرى ونجوع منطقة برج العرب.حياة بدائية وحرمان من مظاهر التطوير كان أول تعليق لراضي شندي من أهالي برج العرب، فلا توجد خدمات للصرف الصحي ولا مياة شرب نقية بل يختلط قوامها بالشوائب والعكار.ومع غياب ضور النهار تغيب الحياة عن قرى ونجوع برج العرب، فخدمات الإنارة بشوارع المدينة لا يرى لها سوى بصيص بسيط.بمنزل بسيط لا يحمي جدرانه خصوصية المنزل، يكمل شندي، أن سقف المنزل لا يحمينا من هطول مياة الشتاء، معلقًا «لما بتمطر شوية إحنا بنتبهدل والمياه بتدخل البيوت»، فصرف الصحي للطرق والمنازل متهالك، ومعالجة الأمر تكون يدويًا بعربات الكسح، بتكلفة ٢٠٠ جنيها في النقلة الأسبوعية وهذا فوق طاقتنا.وأطلقت إشارة البدء بمركز ومدينة برج العرب لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصري، والتي تعد واحدة من أهم المشروعات القومية الرئاسية التي تهتم من رفع شأن وحياة المواطنين البسطاء.وحياة كريمة تستهدف تطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع بمركز ومدينة برج العرب لتكون الخريطة التنفيذية في "مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية هي بهيج، أبو صير والغربانيات، بالإضافة إلى ٤٨ قرية تابعة لهم، و٥ نجوع" بتكلفة تقديرية ٣ مليار جنية، لعدد مستفيدين ١٥٠ مليون مواطن قاطن، وذلك لتطوير القرى الأكثر احتياجا ورفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة قاطنيها، وعلى رأسها "البنية التحتية من مرافق وخدمات وكذلك تطوير قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لجميع الأسر الأكثر احتياجا.