نيافة الأنبا باخوم يجتمع بمسئولي خدمة «فرح وعطاء»

اجتمع صباح اليوم الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بمجلس خدمة فرح وعطاء.جاء ذلك بحضور الأب جورج جميل مرشد خدمة فرح وعطاء ومسئولين الخدمة "المجلس العام للخدمة" برئاسة ماري يونان مسؤولة النشاط، وأعضاء المجلس، بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.تخلل الاجتماع مناقشة صياغة اللوائح والتاريخ الخاص بالخدمة بالإضافة إلى إضافة بعض المقترحات والإضافات للخدمة، ووضع الخطوط العريضة لزيادة التنظيم والعمل المؤثر.واختتم الاجتماع بالصلاة والبركة الرسولية من نيافة الأنبا باخوم للجنة.