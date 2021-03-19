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محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تدين الهجوم الحوثي على مصفاة لتكرير البترول في الرياض

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:51 م
هجوم الحوثى على لتكرير
هجوم الحوثى على لتكرير البترول
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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي صباح اليوم مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائراتٍ المُسيّرةٍ، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكّدت مصر عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.
وجدّدت مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

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