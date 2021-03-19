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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول جثة أحد ضحايا اللنش الغارق في بورسعيد (فيديو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:41 م
وصول جثة أحد ضحايا
وصول جثة أحد ضحايا اللنش
بورسعيد:شيماء رشاد
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وصلت منذ قليل، جثة "صلاح رخا"، أحد ضحايا "اللنش" الغارق منذ قرابة الشهر بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل محافظة بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إلى مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد، لوضعها تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

وكانت قد نجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، وعُثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، قبل أن يعثر على جثة "صلاح رخا" على أحد الشواطئ، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثتين لاثنين آخرين من ضحايا اللنش الغارق.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن القوات البحرية وسعت دائرة البحث عن باقي ضحايا الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش، والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء.

ودفعت وزارة البترول بالقاطرة "أحمد فاضل" للمشاركة في أعمال البحث الجارية عن جثامين الضحايا وجرى إنزال وحدة غطس يجرى التحكم بها عن بعد، كما وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بخروج فرقتين إنقاذ والقاطرة "مصاحب 4" للبحث عن الجثامين.

وكان "لنش إبراهيم رجب"، قد خرج مساء الثلاثاء 16 فبراير، لأداء إحدى الخدمات التابعة لشركة خدمات بحرية، وذلك بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما: "صلاح رخا، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق.

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