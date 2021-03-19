حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

نشب حريق ضخم فى عقار سكني بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، مساء اليوم الجمعة، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في الشقة وتصاعد الأدخنة منها.تجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وإنقاذ الأطفال، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.