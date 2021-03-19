«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الغد سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مع رياح معتدلة.وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور»: «سيكون الطقس حارا أيضًا على السواحل الغربية دافئا على السواحل الشرقية وشديد الحرارة على جنوب البلاد مع رياح نشطة».وتابع أنه سيكون هناك انتشار أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.واختتم: «ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 6: 8 درجات ليسود الطقس الحار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، والبارد ليلا».