ترودو: الإجراءات القضائية الصينية بحق كنديَين متهمَين بالتجسس غير مقبولة

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة بـ«غياب الشفافية» في الإجراءات القانونية المتخذة بحق مواطنَين كنديَين تتهمهما الصين بالتجسس، في إطار وضع اعتبره «غير مقبول إطلاقا».وقال ترودو: «دعوني أتكلم بوضوح تام، اعتقالهما التعسفي غير مقبول إطلاقا، كما هي الحال بالنسبة لغياب الشفافية حيال إجراءات المحاكمة هذه»، في تصريحات للصحافيين أعقبت جلسة محاكمة مايكل سبافور، أحد الكنديَين المعتقلين في الصين، واستمرت ثلاث ساعات.