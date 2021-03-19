سيد راضي ورحاب صالح في ديو غنائي لعيد الأم باللهجة اللبنانية

طرح الملحن سيد راضي أغنية جديدة بعنوان "أخ يا امي" وهي باللهجة اللبنانية بالتزامن مع عيد الأم، حيث إن الأغنية هي عبارة عن ديو غنائي يجمعه بنجمة ذا فويس رحاب صالح التي غنت إلى جانبه باللهجة اللبنانية.وأشار سيد راضي إلى أنه من المقرر أن يبدأ في طرح بعض الأغاني بصوته خلال الفترة المقبلة إلى جانب عمله كملحن أيضا كنوع من الحضور بأفكار غنائية جديدة.الجدير بالذكر أن أغنية "أخ يا أمي" أغنية درامية تحذر من جفاء الأبناء تجاه الأمهات والتحذير أيضا من دوار الدائرة على الابناء، والاغنية من كلمات الشاعرة اللبنانية روليت منصور وألحان سيد راضي وتوزيع كيمز.