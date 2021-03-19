تصحيح 40 ألف ورقة امتحانية إلكترونية بجامعة القناة

أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية التجارة، آخر إحصائيات التصحيح الإلكتروني بوحدة القياس والتقويم لكلية التجارة، مشيرَا إلى أنه تم تصحيح 40 ألفا و803 ورقات امتحانية لشعبة اللغة العربية يمثلون 33 مقررا دراسيا.وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أن 25 ألفا و197 ورقة امتحانية تم الانتهاء من تصحيحهم لطلاب الانتظام و15 ألفا و606 لطلاب الانتساب، مؤكدًا أن وحدة القياس والتقويم بكلية التجارة تسابق الزمن لإعلان النتيجة بأقرب وقت ممكن وبمنتهى الدقة متخذين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الوحدة لتتم عملية التصحيح بسلام.وحرص "زكى"، على توضيح أعداد الأوراق التى تم تصحيحها بكل فرقة والتى جاءت كالتالى الفرقة الأولى 7 آلاف و818 ورقة امتحانية، الفرقة الثانية 10 آلاف و714 ورقة امتحانية، الفرقة الثالثة 11 ألفا و856 ورقة امتحانية، أما الفرقة الرابعة بشعبها فقد جاءت إحصائيتها كالتالى تصحيح 9 آلاف و216 ورقة امتحانية لشعبة المحاسبة و1090 ورقة امتحانية لشعبة إدارة الأعمال و60 ورقة امتحانية لشعبة السياسية و48 لشعبة الاقتصاد.جدير بالذكر أن عملية التصحيح الإلكتروني بوحدة القياس والتقويم بكلية التجارة تتم تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق فراج مدير الوحدة.