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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: الكشف على 1150 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بدشنا

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:33 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية، بقرية أبودياب غرب التابعة لمركز دشنا بشمالي المحافظة، على مدار يومين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن القافلة ضمت عددا كبيرا من التخصصات الطبية، أجرت الكشف الطبي على 1150 مواطنا مجانا بواقع " 310 باطنة، 292 رمد، 270 أطفال، 166 جلدية، 46 جراحة، 33 نساء، 33 تنظيم الأسرة"، وكذلك إجراء فحوصات وتحاليل معملية لعدد 55 مواطنا، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للقرى الفقيرة، عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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أشار الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة الطبية لم يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية والصحية فحسب، بل جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور 83 مواطنا، وسط تطبيق قواعد التباعد الصحي والاجتماعي.

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