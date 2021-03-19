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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الرياضة يوافق على دعم إضافى لمركز شباب دنفيق بنقادة

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:33 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
قنا: إسلام البكري
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وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الطلب المقدم من النائب حمدي سعد عمر سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، بشأن دعم مركز شباب دنفيق بمركز نقادة، بحديقة أطفال، على أن يتم إنهاء إجراءات التوريد خلال أيام.

وقال النائب حمدي سعد، أن الرياضة في مصر تشهد إهتمامًا غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، وهي جزء هام وأساسي من بناء الإنسان المصري، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الأنشطة الرياضية في نقادة، ورفع كفاءة كافة الأندية ومراكز الشباب، لتهيئة مناخ ملائم للشباب لإخراج طاقتهم وتطوير مهاراتهم المختلفة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة، كان قد وافق خلال شهر فبراير الماضي، على طلب النائب حمدي سعد، عضو مجلس النواب، بصرف مبلغ ٢٥ ألف جنيه كدعم إضافي للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة بنادي نقادة الرياضي، وأكد أن ذلك يأتي في ضوء حرص وزارة الشباب على دعم الأندية الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية للوفاء بالتزاماتها ومن أجل ضمان استمرارية الأنشطة الرياضية.

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