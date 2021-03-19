«أصيب في ركبته».. سقوط «بايدن» على سلم طائرة الرئاسة (فيديو)

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، في منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية أثناء صعوده للتوجه إلى أتلانتا، مرتين وسقط على ركبته، لكنه استعاد توازنه في اللحظة الأخيرة ممسكا بيده اليمنى بالسكة المعدنية.وبعد ذلك أقلعت طائرة «إير فورس وان» من قاعدة أندروز العسكرية في ضاحية واشنطن، وسيمضي «بايدن» نهاره في أتلانتا للقاء ممثلين عن الأمريكيين من أصول آسيوية بعد حوادث إطلاق النار الثلاثاء في صالونات للتدليك.وأظهر فيديو متداول لتعثر «بايدن» انزلاق قدمه أكثر من مرة، الأمر الذي تسبب في إصابته بركبته، حيث لم يستطيع المشي عليها بشكل سليم وأوضح الفيديو حركتة التي كانت دليل على ذلك.