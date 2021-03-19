إنقاذ آلاف الأرواح.. «الدستور» داخل عيادات التأهيل النفسي لضحايا كورونا

في سبتمبر ٢٠٢٠، عانى أحمد غالي، الشاب العشريني، من الإصابة بفيروس كورونا لمدة ١٨ يوم، بعد تعرضه للعدوى أثناء تأدية عمله داخل مصنع للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.في اليوم الأول من الإصابة، شعر الشاب بأعراض بسيطة لم يلتفت لها في البداية، ظنًا منه بأنها مجرد دور سعال فقط، حتى اشتدت أكثر في اليوم التالي، وبدأ يلاحظ انتشار العدوى بين العمال داخل المصنع.اتجه "غالي" لمستشفى العزل داخل المدينة، لإجراء التحاليل الطبية التي أثبتت بالفعل إصابته بالفيروس، ثم قضى فترة عزل دامت ١٤ يومًا داخل المستشفى، وبعد شفائه من كورونا، لم يمض الشاب قدمًا، فقد أصيب بأعراض أكثر شدة من الجانب النفسي.لم يقتصر الأمر على تعرض الشاب للإصابة بالاكتئاب الحاد فقط، بل تطور مع مرور الأيام ليبدأ بالتفكير في الانتحار بعد فترة كبيرة قضاها منعزلًا عن الناس داخل غرفته في المنزل.امتنع حينها عن الذهاب إلى عمله أو مقابلة الأشخاص الأقربون منه، وكان يمر بحالة مزاجية سيئة للغاية، لم يتخلص منها سوى بالعلاج النفسي، والمتابعة المتواصلة مع أحد الأخصائيين النفسيين داخل المدينة.لم يكن "غالي" الحالة الوحيدة التي أصيبت بأعراض نفسية خطيرة بعد التعافي من فيروس كورونا، فقد سجلت القاهرة حالات انتحار جديدة لمصابي كورونا، لتعيد تلك الظاهرة إلى الواجهة من جديد، والتشديد على مسألة "الصحة النفسية" للمصابين.لذا تطرقت "الدستور" في هذا الملف للتحقق من آليات التأهيل النفسي لمرضى كورونا، من خلال زيارة عيادات الأخصائيين النفسيين، وتوضيح طرق تقديم الرعاية اللازمة لهم.فرويز: إذ انتحر كل مريض بمرض مناعى فسيموت 50% من البشرفي البداية، روى الدكتور، جمال فرويز، الطبيب النفسي لعيادات فرويز للطب النفسي، قصة أحد مرضى كورونا الذين كانوا على وشك الانتحار، وتم إنقاذهم في اللحظات الأخيرة."كان أستاذ جامعى أصيب بأعراض خطيرة للغاية من فيروس كورونا، وأخبره الطبيب أن علامة شفائه هى انخفاض درجة حرارته لمدة 3 أيام متتالية لأن حرارته كانت ترتفع بشكل كبير"، يقولها "فرويز".ومن هنا بدأ الأكتئاب فى الوصول لأقصى درجاته، حين أنه انعزل عن البشر، ولم يرى سوى زوجته التي كانت تمده بالدواء فقط، وفي إحدى الأيام وها بشرته زوجته بانخفاض حرارته لمدة طالت أكثر من 10 ساعات.مر يوم ونصف من استقرار حالته، ولكن الانتظار قتله ببطئ شديد، وكان متبقي له 24 ساعه فقط للاطمئنان، وأخذ قسط من الراحة بعد شقاء أكثر من 48 ساعة من دقات الموت المتزايد على قلب الأستاذ الجامعي، وإذ فجأة ارتفعت درجة حرارته إلى 40 بشكل مفاجئ دون أسباب واضحة.استكمل فرويز: "انهار الرجل بشدة وبدأ فى تكسير كل ما حوله، وامتنع أيضًا عن العلاج تمامًا، وانعدمت رغبته فى الحياة أكثر من ذلك بسبب شدة الألم، وانتظار الشفاء.وفي يوم ما، اشتدت حالة اليأس لديه، وبدأ في جرح شريان يده بإحدى قطع الزجاج المكسورة فى الغرفة، لكن زوجته أنقذته في اللحظة الأخيرة.تواصلت الزوجة مع الدكتور "فرويز" بعد ذلك الموقف مباشرة، وأجريت له جلسة علاج كلامية أون لاين، بحيث يتم تحويل فكرة الانتحار السلبية إلى إيجابية، ورفع المناعة النفسية التى تعتمد على شفائه بنسبة أكبر من 30%.أضاف: "يأتى دور العلاج الدوائى عن طريق الأدوية المؤدية للنوم لأخذ قسط من الراحة، ونوم الساعات الصحية لتهدئة أجهزة الجسم، وأولها العقل الموسوس له بالانتحار، ثم تناول بعض مضادات الاكتئاب، ولكن بجرعات محددة".التعاون فى العلاج إحدى أبرز خطوات العلاج، وكانت درجته العلمية تساعده على العلاج، واستمرت رحلة التأهيل النفسي لمدة أسبوع واحد، وكان بنفسية مستقرة تسمح له بالشفاء.ـ هلال: الانتحار لا ينتصر إلا على الضعفاءأحمد هلال، طبيب نفسى فى مستشفى القصر العيني، يروى لنا قصة انتحار من داخل العزل، ومعجزات الشفاء النفسى لضحايا كورونا."كان فوزى علام، محامي، معزول فى المستشفى بعد أن وصلت حالته لخطورة حادة، وأجريت له جلسات تنفس بشكل دوري، كما تم تخصيص ممرضة لمتابعته، ومع كل هذا امتنع ذويه عن السؤال عنه، ولو هاتفيًا، ولم يخبره أحد الممرضين بسؤال أهله عنه على غير العادة فى بداية مرضه"، يروي "هلال".استكمل: "بدأت حالة الخوف تسيطر على الممرضين الذين يتعاملون معه، وقل عدد المرضى معه فى العناية، وهو مازالت الأعراض تشتد عليه بشكل مبالغ، فلم يجد سبيل لإنهاء عذابه سوا الامتناع عن العلاج والطعام، ومن هنا وجب التدخل النفسي الفوري له.قال أيضًا: "الحديث مع المريض أول خطوة للعلاج، والشحنات الإيمانية تلعب دورًا كبيرًا فى العلاج، فبدأت الحديث معه حتى مع عدم رده، لكني كنت متأكدًا من تردد الكلام فى ذهنه بشكل كبير، والعلاج الدوائى يأتى آخر خطوة، بحيث يرى الاستجابة العقلية ثم الجسدية.وبالفعل تم علاج "فوزى" بعد التدخل النفسى له على مدار 5 أيام متواصلة، وبدأت الممرضات بالدخول له بشكل متواصل، والابتسام فى وجهه، فتحسنت حالته وتناول علاجه، وبعد أسبوعين من البروتوكول خرج من العزل متعافي تمامًا.ـ طبيب: الهالة الإعلامية كانت سببًا رئيسيًا فى حالات الانتحاروجهتنا الأخيرة كانت عيادة الدكتور حسام عمارة، طبيب الأمراض النفسية والعصبية، والذي روى لنا قصة هدى المقبلة على الانتحار بسبب فيروس كورونا.يحكي: "هدى أيمن، متزوجة ولديها طفلين فى المرحلة الابتدائية، تعمل معلمة فى إحدى روضات الأطفال الأهلية، كانت قد اكتشفت مرضها بفيروس كورونا قبل وقت طويل، وتم عزلها منزليًا حينها، وهنا كان يكمن الضغط النفسي بحيث يبكى أطفالها يوميًا شوقًا إليها، ويطرقون باب غرفتها من حين إلى آخر ليطمئنوا عليها.كانت "هدى" تبكى ليًلا ونهارًا، وظلت الأعراض تشتد عليها، وكانت تسمع فى التلفاز الخاص بها أن مدة العلاج لا تظل لأكثر من أسبوعين، وكان قد مر 3 أسابيع، وهى فى حالة مرض شديد بالرغم من التزامها الكامل بالبروتوكول العلاجى، لذا راودتها فكرة انتصار المرض عليها.وسمعت السيدة فى إحدى القنوات الفضائية، أن الأكثر عرضة للموت من فيروس كورونا هم أصحاب الأمراض المزمنة، في حين إصابتها بمرض السكر، فكانت تلك الضربة القاضية لها، كونها تيقنت من خبر موتها، وهى على قيد الحياة بالفعل.وبجانب الضغط العائلي من قبل أطفالها، والضغط الإعلامي على التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أقبلت السيدة على الانتحار، من خلال تناول كمية كبيرة من العقاقير، لكن ذويها أبلغوا على الفور، وتم إنقاذها في اللحظات الأخيرة، لتقضي فترة التأهيل النفسي داخل العيادة.أضاف الطبيب: "كانت رحلة علاج "هدى" النفسية بمثابة علاج وسواسي، فنحن أمام مرض وليس عرض فقط، فيجب التخطيط له كلاميًا مع المريض قبل العلاج الدوائي، لأن التأهيل النفسي يأتى أولًا، وكان الامتناع عن متابعة الأخبار هو بداية العلاج.اختتم الطبيب حديثه، مشيرًا إلى تناول السيدة للفيتامنيات والمهدئات، التي ساعدت بشكل كبير في تحسن حالتها، كما تم استخدام أطفالها في رحلة العلاج النفسي، كوسيلة تشجيع فقط، وبالفعل تعافت "هدى" من الفيروس وحالة الاكتئاب الشديدة التي أصابتها.