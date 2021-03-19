الكويت تسجل 1519 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، تسجيل 1.519 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 216.586 منذ بداية الجائحة.وذكرت الوزارة الكويتية في بيانها أنه تم تسجيل 1.273 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 200.822، كما سجلت البلاد 8 وفيات جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.210 منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 9.742 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و951 ألفًا و691 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 14.554 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 225 حالة.