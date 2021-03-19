غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمطروح

أعلنت محافظة مطروح، اليوم الجمعة، فصل التيار الكهربائي عن موزع أبطال العاشر غدا السبت، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة محولات فوكة.وأوضح بيان صادر من المحافظة، أنه سيتم فصل الكهرباء غدا السبت من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 مساء والأماكن المتأثرة هي: "سيدي حنيش، قرى العبد، أبطال العاشر، ديزي بيتش، وطيبه البشري".