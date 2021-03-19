نائب رئيس مدينة المنيا يقود حملات نظافة وتجميل بقرية تلة

قاد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الجمعة، حملة مكثفة للنظافة والتجميل بقرية تلة حيث تم رفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والشوارع الرئيسية، وكذلك من المنطقة المحيطة بمجزر تلة، لتحسين المظهر الحضارى لمدخل القرية كما تم عمل دهان وتجميل البلدورات بشوارع القرية.قال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة إن الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا قاد حملات للنظافة والتجميل بالقرية، مشيرا إلى أن أعمال النظافة بالقرية تتم على قدم وساق لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.وأوضح رئيس القرية أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل لرفع المخلفات والقمامة والأتربة لتوفير جو صحي للحد من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.